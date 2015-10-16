Широков: «С завершением карьеры ориентируюсь на 2018 год»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о том, чем он планирует заниматься после завершения карьеры.

«В процессе того, как карьера близится к завершению, надо готовить себя к тому, что если у вас нет никакого бизнеса и конкретных планов, то нужно поумерить аппетиты и готовиться к тому, что доход будет меньше.

Участвуют ли клубы в трудоустройстве бывших игроков? Многие предлагают работу – если видят потенциал тренерский или еще какой-то. Есть еще селекционные службы, многие ребята идут в селекционеры. Я хочу заняться спортивным менеджментом.

Футбольную карьеру хотелось бы продолжать подольше, но пока с завершением ориентируюсь на 2018 год», - поделился полузащитник.