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    Тихонов: «Я готов и хочу работать главным тренером»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал о том, что готов к работе главным тренером, не смотря на свои предыдущие заявления об обратном.

    «Жизнь идет. Сегодня ты думаешь так, завтра – иначе. Конечно, если я три года учился, хочется работать. Повторюсь, ты не знаешь, где будешь завтра. Если будет хорошее предложение – почему нет? Я готов и хочу работать. Каждый тренер к чему-то себя готовит. Кто-то в одной команде спит и видит себя. Все по-разному. Многое зависит от удачи – повезет, не повезет. Карьера футболиста и тренера – это разные вещи.

    Воодушевляет ли пример Слуцкого? Леонид Викторович – молодец. Делает свою работу и делает ее отлично. Такой карьеры, как у Слуцкого, могу пожелать всем тренерам. Только не у всех получится. Думаю, что любой тренер, набираясь опыта, совершает ошибки, а потом на них учится. А Леонид Викторович набрался такого опыта, что на своих ошибках, наверное, уже учиться не будет. То, что это один из лучших наших тренеров, даже не обсуждается», - сказал Тихонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2015 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 октября 2015, 19:46

      Удачи тебе Анрдей!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Нигелист 16 октября 2015, 16:14

      Готов подкинуть идею Андрею.
      Например заменить Карпина...

      0
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