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    Черчесов: «Я не сторонник революций»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов, недавно получивший назначение в клуб, поделился своими планами на новом посту.

    «У «Легии» уже есть сложившийся костяк. Иерархия — важная вещь. Я не намерен менять что-либо, я не сторонник революций, скорее отдаю предпочтение эволюции команды. Сейчас мне нужно понять степень готовности каждого футболиста.

    Я в курсе, что у команды в активе недостаточное количество очков, но предпочитаю не смотреть на цифры в футболе, необходимо обращать внимание на игру», - сказал Черчесов.

    Источник: ФК «Легия»

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    16.10.2015 13:17
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