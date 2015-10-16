Мутко: «Все считают, что отстранение Платини – это политическое давление»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал отстранение главы УЕФА Мишеля Платини от футбольной деятельности на 90 дней.

«Смысл отстранения в том, что он, будучи в 1999 году советником президента ФИФА, работал, и он за эту работу получил вознаграждение, которое определенным образом не было оформлено. Сейчас ему ставится в вину, что он незаконно эти деньги получил. Он их получил в 2011 году. Тут юридический финансовый вопрос», - говорит Мутко.

По мнению чиновника, Платини в то время мог быть плохо знаком с порядком работы футбольных организаций.

«Он в 1999 году только начинал свою политическую деятельность, мог в эти тонкости и не вникать. Но комитет по этике решение вынес, не дожидаясь выводов правоохранительных структур, которые возбудили дело, в котором Платини собственно не проходит как обвиняемый».

Мутко считает отстранение француза попыткой помешать ему избраться на грядущих выборах президента ФИФА.

"Все считают, что это некое политическое давление, попытка убрать кандидата. Сегодня нет никаких оснований его в чем-то обвинять пока. Должна быть какая-то презумпция невиновности».