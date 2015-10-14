Конте: «Почему мы не попали в первую корзину?»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте после завершения отбора Евро-2016 выразил свое недовольство тем, что его команда не попала в первую корзину перед жеребьевкой финального турнира.

«Мы заняли первое место в группе, набрали 24 очки и за последний год потерпели всего одно поражение, да и то в товарищеском матче. Почему мы не попали в первую корзину? Мне сложно это понять», – заявил Конте в интервью Rai.

Отметим, сборная Италии заняла место во второй корзине. В рейтинге национальных команд итальянцы финишировали как раз шестыми, но не попали в первую корзину из-за того, что туда автоматически прошла Франция как хозяйка финального турнира.