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    Определились корзины жеребьевки группового этапа Евро-2016

    Завершился отборочный турнир на Евро-2016, и стал известен рейтинг, в соответствии с которым будет проходить жеребьевка финальной части чемпионата Европы.

    В первой корзине находятся хозяйка турнира Франция, действующий обладатель титула Испания, а также четыре лучших сборных по рейтингу – Германия, Англия, Португалия и Бельгия.

    Во второй корзине находятся Италия, Россия, Швейцария, Австрия и Хорватия. В ней же будет сборная Боснии и Герцеговины, если победит в стыковых матчах.

    В третью корзину попали Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Там же будут находиться сборные Украины и Швеции, если добудут путевки на Евро в стыковых матчах.

    В четвертую корзину попали Турция, Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия. Сюда могут попасть также Венгрия, Дания, Ирландия, Норвегия и Словения, которым предстоят стыковые матчи.

    Сборные Дании, Ирландии, Норвегии и Словении будут в стыковых матчах несеяными, а Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, а также Венгрия - сеяными.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 00:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9

      elchin_044 15 октября 2015, 07:27

      0
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      Рейтинг: +14

      Профик1986 14 октября 2015, 17:52

      а вот интересно если укры пройдут снова будут разводить??)) задолбали если честно политикой в футболе! Вот лично мне было бы интересно если бы пересеклись в группе например! Причм я думаю не только мне и уже этот интерес возника довольно давно еще до конфликта даже!

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 14 октября 2015, 09:53

      Чем плоха группа: 1. Россия 2.Бельгия 3.Словакия 4.Словения ? Так сказать группа "РЕВАНШ"

      0
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 14 октября 2015, 09:15

      Ну тут сразу видно что мы выиграем ЕВРО

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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 14 октября 2015, 06:46

      Португалию бы из первой корзины, из третьей не хотелось бы поляков, а так - какая бы ни была группа - должны выходить со второго места в плей-офф

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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 октября 2015, 04:56

      Не надо нам первой корзины! Лучше две из четвертой...

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      Рейтинг: +8

      Нигма 14 октября 2015, 04:32

      Лучше Немцы

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 14 октября 2015, 01:27

      из первой пусть Португалия нам попадется)

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