Определились корзины жеребьевки группового этапа Евро-2016

Завершился отборочный турнир на Евро-2016, и стал известен рейтинг, в соответствии с которым будет проходить жеребьевка финальной части чемпионата Европы.

В первой корзине находятся хозяйка турнира Франция, действующий обладатель титула Испания, а также четыре лучших сборных по рейтингу – Германия, Англия, Португалия и Бельгия.

Во второй корзине находятся Италия, Россия, Швейцария, Австрия и Хорватия. В ней же будет сборная Боснии и Герцеговины, если победит в стыковых матчах.

В третью корзину попали Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Там же будут находиться сборные Украины и Швеции, если добудут путевки на Евро в стыковых матчах.

В четвертую корзину попали Турция, Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия. Сюда могут попасть также Венгрия, Дания, Ирландия, Норвегия и Словения, которым предстоят стыковые матчи.

Сборные Дании, Ирландии, Норвегии и Словении будут в стыковых матчах несеяными, а Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, а также Венгрия - сеяными.