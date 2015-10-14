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    Определились корзины жеребьевки группового этапа Евро-2016

    Завершился отборочный турнир на Евро-2016, и стал известен рейтинг, в соответствии с которым будет проходить жеребьевка финальной части чемпионата Европы.

    В первой корзине находятся хозяйка турнира Франция, действующий обладатель титула Испания, а также четыре лучших сборных по рейтингу – Германия, Англия, Португалия и Бельгия.

    Во второй корзине находятся Италия, Россия, Швейцария, Австрия и Хорватия. В ней же будет сборная Боснии и Герцеговины, если победит в стыковых матчах.

    В третью корзину попали Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Там же будут находиться сборные Украины и Швеции, если добудут путевки на Евро в стыковых матчах.

    В четвертую корзину попали Турция, Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия. Сюда могут попасть также Венгрия, Дания, Ирландия, Норвегия и Словения, которым предстоят стыковые матчи.

    Сборные Дании, Ирландии, Норвегии и Словении будут в стыковых матчах несеяными, а Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, а также Венгрия – сеяными.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 00:39
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    Комментарии (10)
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    Челнинец
    1444775258
    из первой пусть Португалия нам попадется)
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    Нигма
    1444786336
    Лучше Немцы
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    serppion
    1444787808
    Не надо нам первой корзины! Лучше две из четвертой...
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    Petrak86
    1444794394
    Португалию бы из первой корзины, из третьей не хотелось бы поляков, а так - какая бы ни была группа - должны выходить со второго места в плей-офф
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    uxxvu
    1444803185
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    Стелс007
    1444803333
    Ну тут сразу видно что мы выиграем ЕВРО
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    Смит80
    1444805581
    Чем плоха группа: 1. Россия 2.Бельгия 3.Словакия 4.Словения ? Так сказать группа "РЕВАНШ"
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    Профик1986
    1444834360
    а вот интересно если укры пройдут снова будут разводить??)) задолбали если честно политикой в футболе! Вот лично мне было бы интересно если бы пересеклись в группе например! Причм я думаю не только мне и уже этот интерес возника довольно давно еще до конфликта даже!
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    elchin_044
    1444883264
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    ologreds
    1694996997
    numo445284
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