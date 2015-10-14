Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Конте: «Мне жаль Норвегию, но мы должны были это сделать»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против Норвегии (2:1), которая не позволила скандинавской команде завоевать прямую путевку на Евро-2016.

    «Мои поздравления сборной Норвегии – это очень хорошая команда. Мне жаль соперников, но это футбол, и мы просто сделали то, что должны были сделать. Я очень доволен игрой свой команды и результатом. Мы не заслуживали поражения после первого тайма, и я рад, что игроки сделали все, чтобы переломить ход матча.

    Я всегда хочу, чтобы они играли в таком темпе. Мне также понравилась, как они отреагировали на смену тактической схемы по ходу игры. Хорошая команда должна уметь читать различные моменты игры», – заявил Конте.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996996
    numo445293
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+