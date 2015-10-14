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    Красножан: «Кто первый забил, тот и выиграл»

    Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился своими впечатлениями от первой победы в отборе Евро-2016, которую его команда одержала в Латвии (1:0).

    «Был очень тяжелый матч. Может быть, игра не была такой содержательной с обеих сторон, как хотелось бы тренерам и болельщикам. Сегодня было вязкое тяжелое поле, была непривычная скорость мяча, сложный отскок, но было не просто обеим командам. Игра шла до гола, кто первый забил – тот и выиграл. Я очень рад за ребят, сегодня было видно, что они начинают верить в себя», – приводит слова Красножана официальный сайт федерации футбола Казахстана.

    Напомним, этот результат позволил Казахстану уйти с последнего места в своей группе, а Турции занять первое место в зачете третьих команд отбора.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 06:23
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    Комментарии (4)
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    talgatnurzhanov2006
    1444801430
    наконец то, дождались первой победы.
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    ologreds
    1694996996
    numo445292
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