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    Вратарь ЦСКА перешел в португальскую «Лейрию»

    Вратарь молодежной команды ЦСКА и юношеской сборной России Иван Злобин перешел в клуб «Лейрия», который выступает во втором португальском дивизионе.

    Договор 18-летнего футболиста с его новым клубом рассчитан на два с половиной года. Злобин присоединится к другим российским игрокам, выступающим за "Лейрию" - Юрию Бавину, Александру Ломакину, Евгению Тюкалову, Кириллу Костину, Никите Голдобину и Егору Никулину.

    На счету Злобина семь матчей за юношескую сборную России и две игры в Юношеской лиге УФЕА за ЦСКА.

    Источник: Facebook.com

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    13.10.2015 20:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 14 октября 2015, 07:47

      Не первый)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 14 октября 2015, 07:47

      Уже первый вратарь наш молодой едет в португалию, поняли, что у нас вратари нормальные)

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 14 октября 2015, 06:51

      ого, интересно, почему там такой контингент наших игроков? Владелец клуба - русский? 7 игроков из России в команде 2-го португальского дивизиона... Не спроста это

      0
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      Рейтинг: +15

      antonovv 14 октября 2015, 01:30

      УФЕА ТО ЕСТЬ

      1
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      Рейтинг: +15

      antonovv 14 октября 2015, 01:29

      УФЕЯ?ИНТЕРЕСНО ЧТО ЗА ТУРНИР ТАКОЙ

      1
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      Рейтинг: +28

      angol43 13 октября 2015, 21:43

      Молодцы ребята.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 октября 2015, 21:23

      Посмейтесь, злорадные вы наши!

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