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    Туран: «В моей карьере не было проходных игр»

    Капитан сборной Турции Арда Туран с нетерпение ожидает сегодняшней встречи со сборной Исландии.

    «Ни одна игра за сборную в моей карьере не была проходной. Мы ждем этой встречи с нетерпением. Думаю, сборная показывает свой настоящий уровень, а болельщики рады поддерживать нас. Надеюсь, у них будет шанс сделать это и на Евро-2016», – сказал Туран.

    Напомним, что Турции хватит одного очка, чтобы гарантировать себе третье место в группе и принять участие в воскресной жеребьевке стыковых матчей. Матч Турция – Исландия состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 17:12
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