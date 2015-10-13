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    Панов: «Кузьмин провел яркий матч»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов отметил игру Олега Кузьмина в матче со сборной Черногории (2:0), в котором он отметился красивым голом.

    «Да, Кузьмин провел яркий матч, и тому подтверждение забитый мяч, который был важен для нашей команды. Все сыграли достаточно хорошо, на своем привычном уровне. Кто-то более ярко, кто-то менее. Мы соскучились по таким положительным эмоциям!» – сказал Панов.

    Полностью эксклюзивное интервью Александра Панова можно прочитать на страницах Бомбардира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 16:43
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    Комментарии (3)
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    FaTeK1945ru
    1444747713
    ...рад за Кузьмина.
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    OOOVVV.
    1444755623
    Прав на все 100% Александр Панов. Ни Дик,ни Капелло не увидели в нём игрока Сборной,а ЛВС оценил его и не смотря на 34 года взял и не прогадал.
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    ologreds
    1694996999
    numo445245
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