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    Панов: «Переполняет гордость за нашу страну»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов признался, что гордится игроками национальной команды после матча со сборной Черногории.

    «У меня остались хорошие эмоции от поединка с черногорцами. Переполняет гордость за нашу страну, что мы будем участвовать в финальной части чемпионата Европы – очень престижного турнира. Безусловно, результат встречи с черногорцами радует. Да, есть какие-то моменты, которые можно отнести к минусам, но была поставлена задача отобраться на Евро-2016, и она успешно выполнена. Ребята проделали большую работу, взяли очки в принципиальной игре. Они молодцы!

    Наши футболисты молодцы, забили два мяча в первой половине. Особенно гол Кузьмина понравился, Олег классно реализовал свой момент. Рад и за Кокорина, что ему удалось отличиться. Понятно, что такой результат нас устраивал, и команда как бы «успокоилась», тем самым дав возможность сопернику проявить себя на поле. Но не скажу, что у ворот Игоря Акинфеева было много опасных моментов. Соперник немножко огрызался, но не более того. Сборная России хотела забить еще, но не получилось», – сказал Панов.

    Полностью эксклюзивное интервью Александра Панова можно прочитать на страницах Бомбардира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 16:10
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