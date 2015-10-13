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    Роббен: «Травмы делают меня беспомощным»

    Капитан сборной Голландии Арьен Роббен считает, что у его команды еще есть шанс пробиться в финальный турнир Евро-2016 во Франции. Для этого им нужно надеяться на поражение турок от исландцев и побеждать Чехию.

    «Я совсем немного играл в этом цикле, и это расстраивает меня, делает беспомощным. И все же у нас есть еще шанс. И пока он есть, мы должны делать все, что в наших силах. Нам надо выиграть свой матч, а затем надеяться, поставить свечу и молиться», – признался Арьен.

    Напомним, что Роббен не выходил на поле с начала сентября из-за очередной травмы.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 14:24
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    Комментарии (2)
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    Katl
    1444757540
    Да уж Арьен вот тебя и серьёзно травмы достали
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    ologreds
    1694996999
    numo445233
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