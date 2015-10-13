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    «Зенит» может остаться без ключевых защитников

    «Зенит» будет испытывать серьезные проблемы с игроками оборонительной линии перед матчем 12-го тура российской Премьер-лиги с «Кубанью».

    Игорь Смольников получил травму в матче за сборную России в Кишиневе. Он повредил приводящую мышцу. Точные сроки восстановления зависят от результатов повторного обследования и динамики восстановления. По предварительной информации, Смольников рискует пропустить от двух до трех недель.

    Защитники Александр Анюков и Доменико Кришито вынуждены пропускать занятия в общей группе по состоянию здоровья. Кришито пропустил последние два матча «Зенита» в Лиге чемпионов с «Гентом» и в российской Премьер-лиге с «Ростовом» из-за травмы ноги. Анюков после матча с «Ростовом» пока тренировался только по индивидуальной программе.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.10.2015 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 13 октября 2015, 21:33

      Главное чтобы к ЛЧ восстановились

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 13 октября 2015, 16:38

      Можно резерв подключить. Ресурсы имеются.

      0
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      Рейтинг: +15

      иса_25 13 октября 2015, 16:32

      Если полузащита и нападение в порядке физическом и моральном, то защита особо и не нужна.

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