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    • Фоменко: «Идеальный вариант для плей-офф – первая игра на выезде»

    Фоменко: «Идеальный вариант для плей-офф – первая игра на выезде»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко после поражения от Испании (0:1) в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2016 поделился мнением о стыковых встречах. По словам специалиста, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка являются лидерами национальной команды.

    «Соперник, с которым не хотелось бы сыграть в плей-офф? Никогда так не подходил к футболу – желательно или нежелательно. Что жеребьевка даст, то и будет. Идеальный вариант для плей-офф – первая игра на выезде, а вторая – дома. Стадион и болельщики все же являются 12-м игроком.

    Что касается новых имен в сборной, то есть немало информации по молодым футболистам, так что это естественный процесс. Хочешь не хочешь, а это нужно делать», – цитирует Фоменко официальный сайт ФФУ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 07:15
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