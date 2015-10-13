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    • Широков: «С приходом Слуцкого в сборную добавилось позитивных эмоций»

    Широков: «С приходом Слуцкого в сборную добавилось позитивных эмоций»

    Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Широков рассказал, что на его взгляд изменилось в национальной команде с приходом на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «С приходом Слуцкого изменилась атмосфера. Само собой, изменились какие-то моменты, мы что-то поправили. В первую очередь стали больше играть в атаку, а команда стала действовать более сбалансировано. Поменялся не столько менталитет, сколько добавилось позитивных эмоций, что и требовалось в этот момент. Плюс — это русский тренер, и общаться с ним было комфортно. Я и раньше говорил, что Леонид Викторович созрел для работы с национальной командой. Он подтвердил это четырьмя матчами», – сказал Широков.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 01:19
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    Комментарии (5)
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    Serjinho
    1444707257
    это до провала на евро, которому быть)
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    Boniel+
    1444730336
    Эмоции и появились,но Ваши пасы стали чудовищно не точными.Вы же играете не с манекенами.....???!!!! А удары по воротам-это за гранью футбольного мастерства.
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    ologreds
    1694997003
    numo445193
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