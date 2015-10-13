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    • Дзагоев: «Слуцкий не требует от игроков того, что они не умеют»

    Дзагоев: «Слуцкий не требует от игроков того, что они не умеют»

    Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал результат заключительного матча отборочного раунда Евро-2016 против сборной Черногории (2:0), а также оценил работу главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Все отлично. Добились хорошего результата. Выполнили свою задачу, сейчас немножко отдохнем. Потом соберемся и будем готовиться к финальной стадии. В таких матчах бывает особо важно забить первыми. После этого уже легче было контролировать мяч, плюс помимо двух голов у нас было достаточно моментов. Считаю, мы контролировали игру. Победа была закономерной.

    Леонид Викторович хорошо умеет использовать сильные качества игроков. Он не требует от них того, что они не умеют. Это идет команде в плюс. У него было минимальное количество дней, чтобы втянуться, но он успел проделать за это время огромный объем работы и добился хорошего результата. Сказался класс тренера», – отметил Дзагоев.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 01:00
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    Комментарии (4)
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    Сармат Ростов
    1444714843
    Чего не умеют-должны научиться!!! Это же сборная России!!! Кстати, сам Дзагоев довольно прилично отработал. Молодца!!!
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    Garrincha58
    1444721600
    а что они вообще умеют только миллионы считать валки пазорные
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    Майор Дзагоев
    1444745019
    Давай, Алан! Поменьше травм, побольше голов и пасов и поддерживай тренера!
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    ologreds
    1694997002
    numo445191
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