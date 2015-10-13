Фабрегас не забил четвертый пенальти к ряду в сотом матче за сборную

Матч отборочного раунда Евро-2016 между сборными Украины и Испании стал для полузащитника «красной фурии» и лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса сотым в футболке национальной команды. Отметим, что в своем юбилейном матче на 25-ой минуте хавбек не сумел реализовать пенальти, удар отразил голкипер украинцев Андрей Пятов. Фабрегас за сто матчей в сборной четыре раза прибегал к пробитию одиннадцатиметровых и ни разу не оказался точен.

Больше Фабрегаса за национальную команду Испании с точки промахивался только нападающий Давид Вилья, который реализовал девять пенальти из 14.