Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Фабрегас не забил четвертый пенальти к ряду в сотом матче за сборную

    Фабрегас не забил четвертый пенальти к ряду в сотом матче за сборную

    Матч отборочного раунда Евро-2016 между сборными Украины и Испании стал для полузащитника «красной фурии» и лондонского «Челси» Сеска Фабрегаса сотым в футболке национальной команды. Отметим, что в своем юбилейном матче на 25-ой минуте хавбек не сумел реализовать пенальти, удар отразил голкипер украинцев Андрей Пятов. Фабрегас за сто матчей в сборной четыре раза прибегал к пробитию одиннадцатиметровых и ни разу не оказался точен.

    Больше Фабрегаса за национальную команду Испании с точки промахивался только нападающий Давид Вилья, который реализовал девять пенальти из 14.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    отец Фёдор
    1444718716
    кряду, двоешники
    Ответить
    ologreds
    1694997003
    numo445186
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+