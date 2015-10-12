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    Аленичев: «Слуцкий обязательно должен остаться в сборной»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что после победы сборной России над сборной Черногории в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 (2:0) и выхода в финальную часть турнира, Леонид Слуцкий, совмещающий посты наставника национальной команды и московского ЦСКА, обязательно должен остаться у руля сборной.

    «Должен ли остаться Слуцкий? Обязательно. Порадовала ли игра сборной? Очень. На что способна команда на Евро? До него нам еще нужно поработать. Наверняка к тому времени появятся новые имена. Фамилии не назову, а то они играть перестанут. Из «Спартака» в том числе», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2015 23:20
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    Комментарии (3)
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    Вомбат
    1444682632
    Нет не должен. Нужен освобожденный тренер.
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    sour12
    1444841893
    рас Аленичев сказал деваться некуда =) а вообще совмещение возможно, только надо найти помощьников хороших что бы разгрузить тренера работающего на 2 команды,
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    ologreds
    1694997003
    numo445183
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