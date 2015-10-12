Мутко: «Со Слуцким мы завтра все решим»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что вопрос о совмещении постов Леонидом Слуцким в московском ЦСКА и сборной России будет решен уже завтра. Сегодня национальная сборная, обыграв на своем поле в матче отборочного раунда Евро-2016 сборную Черногории (2:0), пробилась в основную часть европейского первенства, которое пройдет во Франции.

– Ребята, со Слуцким мы завтра все решим. А сегодня давайте просто побудем счастливыми. Слуцкий – превосходный тренер.

– Капелло полагаются премиальные за выход на Euro?

– Капелло все свое уже получил! Надо ему тоже отдать должное. Он свою работу выполнил. При нем мы провели прекрасный отбор на чемпионат мира.

– Все же Слуцкий будет совмещать посты или будет освобожден от одной из должностей?

– Ребята, да успокойтесь вы. Мы все решим.