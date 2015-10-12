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    Мутко: «Со Слуцким мы завтра все решим»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что вопрос о совмещении постов Леонидом Слуцким в московском ЦСКА и сборной России будет решен уже завтра. Сегодня национальная сборная, обыграв на своем поле в матче отборочного раунда Евро-2016 сборную Черногории (2:0), пробилась в основную часть европейского первенства, которое пройдет во Франции.

    – Ребята, со Слуцким мы завтра все решим. А сегодня давайте просто побудем счастливыми. Слуцкий – превосходный тренер.

    – Капелло полагаются премиальные за выход на Euro?

    – Капелло все свое уже получил! Надо ему тоже отдать должное. Он свою работу выполнил. При нем мы провели прекрасный отбор на чемпионат мира.

    – Все же Слуцкий будет совмещать посты или будет освобожден от одной из должностей?

    – Ребята, да успокойтесь вы. Мы все решим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2015 22:43
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    Комментарии (2)
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    yura-sever
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    Лавры сборной уж очень не стабильны, сегодня ты герой, через пол года и имя твоё не вспомнят. Пожтому Лёня выберет клуб.
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    ologreds
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