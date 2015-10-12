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    Слуцкий: «Последний шаг – всегда самый трудный»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих первых впечатлениях после победы в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 над сборной Черногории.

    «Да, я уже зашел к ребятам в раздевалке. При всем уважении к болельщикам игроков надо было поздравить. Они большие молодцы. Вытащили, можно сказать, безнадежный цикл. Приглашаем всех во Францию поболеть за нашу команду. Последний шаг – всегда самый трудный. Мы были фаворитами на бумаге, но надо было доказывать это на поле. У наших ворот было минимальное количество моментов.

    Предложили ли мне продлить контракт? До раздевалки я дошел, а приглашение не успел получить», – сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 21:19
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    Комментарии (3)
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    Майор Дзагоев
    1444675027
    В этом весь ЛВС: после победы четко, кратко и по делу. А контракт со сборной надо продлевать, не бросая ЦСКА: нехило пригодитесь и там, и там!
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    Вомбат
    1444682591
    Конечно здорово, что вышли, но если останется Слуцкий, на ЧЕ осрамимся. Да, появилась спортивная злость и движение, которых при Капелло не было и быть не могло. Но игры-то по-прежнему нет. И тренер-совместитель игру не поставит. Ему просто будет некогда.
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    ologreds
    1694997003
    numo445171
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