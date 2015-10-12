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    • Евро-2016. Россия победила Черногорию и вышла в финальную часть турнира

    Евро-2016. Россия победила Черногорию и вышла в финальную часть турнира

    Сборная России в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 обыграла команду Черногории на своем поле и обеспечила себе участие в финальной части турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе российской команды забитыми мячами отметились Олег Кузьмин и Александр Кокорин.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 10-й тур

    Россия – Черногория – 2:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кузьмин, 32. 2:0 – Кокорин, 36 (с пенальти).

    Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Кузьмин, Дзагоев (Черышев, 86), Шатов (Мамаев, 68), Денисов, Широков, Кокорин, Дзюба (Смолов, 83).

    Черногория: Миятович, Балич, Савельич, Шимич, Савич, Вукчевич (Болевич, 84), Кашчелан, Николич (Мугоса, 46), Родич (Марушич, 67), Мандич, Бечирай.

    Предупреждения: Родич, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 20:56
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    Комментарии (12)
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    CSKA №1
    1444673129
    Россия вперед!!!
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    kot18
    1444673484
    Молодца Россия на евро надо играть ещё лучше))))
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    janjak93
    1444673667
    Красивый матч!!! С победой!
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    Старый Пью
    1444674323
    Возрадуемся! А паникеров - к стенке! А то расписались тут: кто угробит сборную. Вбыв бы гидоту.
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    Грыззь
    1444674574
    С победой!
    Ответить
    dudarik
    1444674849
    Красавы но дзюба все таки дерево каким был в СПАРТАКЕ
    Ответить
    bu.dda
    1444675153
    Видно старались. Ответственно подошли. Но моменты надо использовать. Особенно Какорину. Лёня герой. Ещё и денег сэкономил.
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    Измайловский Кочегар
    1444675303
    С победой! Но, собственно, тут всё только начинается :)
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    the best of spartak
    1444682975
    МОЛОДЦЫ!!! СУКА, МОЛОДЦЫ!!!!!
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    ologreds
    1694997004
    numo445168
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