Евро-2016. Россия победила Черногорию и вышла в финальную часть турнира

Сборная России в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 обыграла команду Черногории на своем поле и обеспечила себе участие в финальной части турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе российской команды забитыми мячами отметились Олег Кузьмин и Александр Кокорин.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 10-й тур

Россия – Черногория – 2:0 (2:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кузьмин, 32. 2:0 – Кокорин, 36 (с пенальти).

Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Кузьмин, Дзагоев (Черышев, 86), Шатов (Мамаев, 68), Денисов, Широков, Кокорин, Дзюба (Смолов, 83).

Черногория: Миятович, Балич, Савельич, Шимич, Савич, Вукчевич (Болевич, 84), Кашчелан, Николич (Мугоса, 46), Родич (Марушич, 67), Мандич, Бечирай.

Предупреждения: Родич, 35.