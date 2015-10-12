Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Когда мы говорим «Спартак» – подразумеваем «Черенков»

Федун: «Когда мы говорим «Спартак» – подразумеваем «Черенков»

12 октября 2015, 19:40
1

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун на церемонии открытия памятника легенде красно-белых Федору Черенкову заявил, что представить на стадионе память о лучших людях в истории команды было делом чести.

«Для нас было делом чести сделать так, чтобы на стадионе, который стал храмом «Спартака», была представлена память о лучших наших людях. Вы видели мозаику, на которой будут запечатлены все выдающиеся футболисты «Спартака». Вслед за братьями Старостиными воздвигли памятник человеку, который ушел от нас слишком рано.

Недавно была годовщина смерти Федора Черенкова, к этому дню мы чуть-чуть не успели, но не в этом суть. Суть в том, что для моего поколения и тех, кто младше меня, именно Черенков ассоциируется со «Спартаком». Когда мы говорим «Спартак» – подразумеваем «Черенков», когда говорим «Черенков» — подразумеваем «Спартак». И это притом, что он был одним из самых выдающихся футболистов сборной. Скажу словами Лобановского: если бы не болезнь, Федор стал бы лучшим футболистом Советского Союза», – отметил Федун.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Спартак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1444669633
Там кроме Черенкова еще были в атаке Гаврилов, Шавло и Родионов, в обороне Романцев, в воротах Дасаев, короче целая плеяда людей игравших в удивительный футбол, из-за которого я, питерский, до сих пор болею за Спартак, когда тот играет не с Зенитом.
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
4
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
4
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
1
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
3
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Все новости
Все новости
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
1
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
3
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
2
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+