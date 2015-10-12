Федун: «Когда мы говорим «Спартак» – подразумеваем «Черенков»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун на церемонии открытия памятника легенде красно-белых Федору Черенкову заявил, что представить на стадионе память о лучших людях в истории команды было делом чести.

«Для нас было делом чести сделать так, чтобы на стадионе, который стал храмом «Спартака», была представлена память о лучших наших людях. Вы видели мозаику, на которой будут запечатлены все выдающиеся футболисты «Спартака». Вслед за братьями Старостиными воздвигли памятник человеку, который ушел от нас слишком рано.

Недавно была годовщина смерти Федора Черенкова, к этому дню мы чуть-чуть не успели, но не в этом суть. Суть в том, что для моего поколения и тех, кто младше меня, именно Черенков ассоциируется со «Спартаком». Когда мы говорим «Спартак» – подразумеваем «Черенков», когда говорим «Черенков» — подразумеваем «Спартак». И это притом, что он был одним из самых выдающихся футболистов сборной. Скажу словами Лобановского: если бы не болезнь, Федор стал бы лучшим футболистом Советского Союза», – отметил Федун.