Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью, Гвардиола и Венгер претендуют на пост главного тренера «ПСЖ»

    Руководство "ПСЖ" рассматривает возможность приглашение на пост главного тренера команды Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолы и Арсена Венгера.

    В данный момент главному тренеру парижан Лорану Блану ничего не угрожает, владельцы французского гранда довольны его работой. Однако их мнение может измениться, если команда не выполнит свою задачу в Лиге чемпионов. Сообщается, что перед Бланом поставлена цель попасть как минимум в полуфинал турнира.

    Кроме того, Блан может чувствовать себя спокойно до тех пор, пока Моуринью, Гвардиола и Венгер остаются при работе. Ни один из специалистов не собирается покидать свой пост до окончания сезона.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 12 октября 2015, 23:47

      Гвардиола,Венгер понятно,а этого одноразово зачем сюда приписали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 12 октября 2015, 18:39

      Я думаю Анчелотти пойдет в ПСЖ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 12 октября 2015, 18:18

      Венгер из Арсенала уйдет если только на пенсию. Пеп в МС. Вот Моура уже к зимнему окну в Париж погонят, наверное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      boko56 12 октября 2015, 18:10

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Roman1988 12 октября 2015, 18:08

      Что за бред в этой статье.. Руководство рассматривает Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолу и Арсена Венгера. Но это если ПСЖ в апреле проиграет в Лиги Чемпионов, тогда возможно они будут думать кому предложить тренерское место.. Но до июня Жозе Моуриньё, Хосепа Гвардиола и Арсена Венгер точно не будут тренировать ПСЖ. Дилема: у ПСЖ появились проблемы или у автора мозги отсутсвуют??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      DrDoom 12 октября 2015, 17:58

      Веня не уйдёт, а вот мавр точно пойдёт Роналду тренировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 12 октября 2015, 17:53

      Что за примитивный "вброс"..
      "НЕ ПРЕТЕНДУЮТ" они.
      Ну максимум - "являются кандидатами"

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11