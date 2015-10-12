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    Шукер: «Италия, останови Норвегию!»

    Легендарный хорватский футболист, а ныне глава местной федерации футбола Давор Шукер призывает итальянцев серьезно отнестись к матчу против Норвегии.

    «Италия, останови Норвегию! Не сомневаюсь, что Антонио Конте серьезно отнесется к этому матчу. Мы сделаем свою работу и будем надеяться, что Италия сделает свою, чтобы мы могли встретиться во Франции», – приводит слова Шукера Večernji list.

    Напомним, сборной Хорватии нужна победа в матче с Мальтой и поражение норвежцев для того, чтобы выйти на Евро-2016 напрямую.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 17:09
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