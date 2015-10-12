РФС наложил трансферный запрет на «Ростов»

Палата по разрешению споров РФС на свое заседании рассмотрела претензии защитника Виталия Дьякова к "Ростову" и обязала донской клуб выплатить задолженность по заработной плате перед футболистом. Кроме того, ростовчане должны заплатить игроку проценты за задержку выплаты зарплаты. До тех пор, пока "Ростов" не выполнит все предписания, на клуб наложен запрет на регистрацию новичков.

Отметим, Дьяков сейчас выступает за московское "Динамо". В составе "Ростова" защитник играл с 2012 по 2015 годы.