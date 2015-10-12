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    Бельгия возглавит рейтинг ФИФА, если выиграет у Израиля

    Сборная Бельгии возглавит рейтинг ФИФА в том случае, если выиграет в заключительном туре отбора Евро-2016 у Израиля.

    На счету команды тогда будет 1440 очков в октябрьском пресс-релизе рейтинга. Сборная Аргентины, которая сейчас занимает первую строчку, может максимально набрать 1429 очков, если выиграет у Парагвая в отборе ЧМ-2018. Сборная Германии, которая также опережала Бельгию, в октябре одержала одну победу и заработала в рейтинг 1388 очков.

    Для бельгийцев это лидерство будет первым в истории сборной. Шесть лет назад команда занимала 66-е место в рейтинге ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 14:20
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    Комментарии (3)
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    BECK_BY
    1444649196
    чушь, а не рейтинг чемпионы мира ниже команды ничего невыигравшей
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    ologreds
    1694997005
    numo445142
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