Бельгия возглавит рейтинг ФИФА, если выиграет у Израиля

Сборная Бельгии возглавит рейтинг ФИФА в том случае, если выиграет в заключительном туре отбора Евро-2016 у Израиля.

На счету команды тогда будет 1440 очков в октябрьском пресс-релизе рейтинга. Сборная Аргентины, которая сейчас занимает первую строчку, может максимально набрать 1429 очков, если выиграет у Парагвая в отборе ЧМ-2018. Сборная Германии, которая также опережала Бельгию, в октябре одержала одну победу и заработала в рейтинг 1388 очков.

Для бельгийцев это лидерство будет первым в истории сборной. Шесть лет назад команда занимала 66-е место в рейтинге ФИФА.