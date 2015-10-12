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    Чурчич: «Не ожидал, что моя команда покажет такое»

    Наставник сборной Сербии Радован Чурчич рассказал о причинах поражения в матче против сборной Португалии (1:2) в квалификационном раунде Евро-2016.

    «Думаю, мы могли выиграть этот матч, но некоторые обстоятельства этого нам не позволили. Честно говоря, я не ожидал, что моя команда будет играть с такой энергией после матча против Албании, в котором мы потратили все силы. Игроки меня удивили в хорошем смысле слова, и я благодарю их», – признался Чурчич.

    Напомним, что сборная Сербии набрала в 8 матчах лишь 4 очка, расположившись на 4 месте в турнирной таблице.

    Источник: УЕФА

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    12.10.2015 06:30
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