Чурчич: «Не ожидал, что моя команда покажет такое»

Наставник сборной Сербии Радован Чурчич рассказал о причинах поражения в матче против сборной Португалии (1:2) в квалификационном раунде Евро-2016.

«Думаю, мы могли выиграть этот матч, но некоторые обстоятельства этого нам не позволили. Честно говоря, я не ожидал, что моя команда будет играть с такой энергией после матча против Албании, в котором мы потратили все силы. Игроки меня удивили в хорошем смысле слова, и я благодарю их», – признался Чурчич.

Напомним, что сборная Сербии набрала в 8 матчах лишь 4 очка, расположившись на 4 месте в турнирной таблице.