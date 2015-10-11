Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тимощук: «Жду угрозы от Иско и Тиаго»

    Хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук накануне матча с Испанией рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

    «Думаю, что нахожусь в нормальной форме. Не вижу никаких проблем в том, чтобы выйти и помочь своей команде. Первый матч со сборной Испании был очень интересный, поддержка болельщиков была на уровне. Думаю, завтра тоже все будет на высшем уровне, и мы постараемся выйти из этой баталии победителями. Каждый из игроков хочет выйти на чемпионат Европы.

    Все уже привыкли что сборная Испании владеет мячом, и думаю, что выделить кого-то отдельно трудно. Для меня больше всего угрозы будет исходить от Иско и Тиаго. Они играют практически автоматически. Но сделал выводы по прошлому матчу, и с поддержкой болельщиков мы можем победить», – рассказал украинец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вомбат
    1444586677
    Ну если этот ветеран, дай бог ему здоровья, будет играть персонально против Иско, то может и справится. Однако Иско вряд ли выйдет в старте, ведь в атаке испанцев есть футболисты и получше Иско.
    Ответить
    Ronaldinho R10
    1444586863
    Анатолий "инашимивашим" забыл про Нолито,Сеска и Алькасера.Один всех не удержит.
    Ответить
    ologreds
    1694997008
    numo445084
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+