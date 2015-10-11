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    Савич: «Нам будет тяжело играть без главных звезд»

    Защитник сборной Черногории Стефан Савич накануне игры со сборной России поделился своими соображениями насчет матча в Москве.

    «Нам будет тяжело без наших главных звезд, но те ребята, что есть в составе, также довольно высокого уровня. Постараемся быть командой, действовать сплоченно. Я знаю некоторых российских игроков. Была возможность познакомиться с ними в первом матче. Не хотел бы останавливаться на персоналиях, нужно сконцентрироваться на своей игре», – заявил футболист.

    Отметим, что в матче не смогут принять участия нападающий Мирко Вучинич, который получил красную карточку во встрече с Австрией, а также травмированный Стеван Йоветич.

    Кроме того, Савич не прошел мимо темы холодной погоды, которая обосновалась в Москве. «Погода нас не порадовала – очень холодно. Не думаю, что холод станет проблемой. Арена отлично подготовлена, так что я ожидаю хорошего футбола», – сказал защитник.

    Источник: Р-Спорт

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    11.10.2015 19:11
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