Тарханов уверен, что Дзюба забьет Черногории

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о заключительном матче Евро-2016 между сборными России и Черногории. По словам специалиста, если завтра все сложится удачно, то национальная команда должна побеждать со счетом 2:0, а один из голов забьет Артем Дзюба.



«Он хорошо играет в последнее время. Во встрече с Молдавией Артем поучаствовал в обоих голах. В первом моменте отлично сбросил мяч на Сергея Игнашевича. Во втором – сам хорошо замкнул передачу. Гол+пас — отличный результат. Дзюба — основной игрок сборной. Но сейчас нашей команде надо выходить в финальную часть турнира, а Дзюбе на турнире закрепиться в составе, чтобы о нем говорили в Европе. Второй гол забьет Кокорин. У него был идеальный момент в предыдущей игре, он делал всe правильно, ударил в противоход вратарю, но не повезло», — сказал Тарханов.

Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.