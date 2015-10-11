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    Тарханов уверен, что Дзюба забьет Черногории

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о заключительном матче Евро-2016 между сборными России и Черногории. По словам специалиста, если завтра все сложится удачно, то национальная команда должна побеждать со счетом 2:0, а один из голов забьет Артем Дзюба.

    «Он хорошо играет в последнее время. Во встрече с Молдавией Артем поучаствовал в обоих голах. В первом моменте отлично сбросил мяч на Сергея Игнашевича. Во втором – сам хорошо замкнул передачу. Гол+пас — отличный результат. Дзюба — основной игрок сборной. Но сейчас нашей команде надо выходить в финальную часть турнира, а Дзюбе на турнире закрепиться в составе, чтобы о нем говорили в Европе. Второй гол забьет Кокорин. У него был идеальный момент в предыдущей игре, он делал всe правильно, ударил в противоход вратарю, но не повезло», — сказал Тарханов.

    Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 17:58
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
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    "Трёшку" положит!
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    ologreds
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