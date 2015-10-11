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    Погребняк уверен в выходе сборной России на Евро-2016

    Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк высказался относительно предстоящего матча сборной России в рамках квалификации Евро-2016 с командой Черногории. По словам футболиста, неважно, будет ли игра тусклой или яркой, главное – поездка во Францию.

    «Нашей сборной ничего не может помешать завтра оформить путевку на Евро. Уверен, мы сделаем это в матче с Черногорией. Сборная однозначно выложится на все сто процентов», – сказал Погребняк.

    Напомним, для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 17:27
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
    1444589492
    Лишь бы не играли на ничью сразу после стартового свистка!
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    ologreds
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