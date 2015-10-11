Конте: «Италия создаст проблемы любому сопернику на Евро-2016»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился мнением о шансах своей команды на Евро-2016. По словам специалиста, во Франции он хочет увидеть команду, которая заставит итальянцев гордиться.



«Мы не фавориты, но во Франции мы создадим проблемы любому сопернику. Мы должны продемонстрировать хороший, интенсивный футбол. Надеюсь получить шанс хорошо поработать после того, как сезон в Серии А завершится. Рассчитываю подготовить маленькую военную машину», – сказал специалист.



Ранее Антонио Конте прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2016.