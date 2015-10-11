Мутко: «Слуцкий стремительно движется к выполнению задачи»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о работе главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Функционер заявил, что удовлетворен результатами 44-летнего специалиста.

«Мы удовлетворены его работой. Он стремительно движется к тому, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу – выйти на Евро-2016, где мы обязаны быть», – сказал Мутко.

Для прямого выхода на Евро-2016 сборной России достаточно сыграть вничью с национальной командой Черногории. Встреча состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.