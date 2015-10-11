Красножан: «На Голландию повлиял процесс смены поколений»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился своим мнением о неудачных выступлениях сборной Голландии в отборе Евро-2016. Напомним, оранжевые находятся в шаге от непопадания в финальную часть. Если в последнем туре Турция возьмет очки в домашнем матче с Исландией или сами голландцы оступятся в поединке с чехами, то займут четвертое место в группе А.

«Если мы когда-то подойдем к той игре, как мы говорим – «в кризисе», то думаю, мы будем счастливы. Не думаю, что это кризис. Здесь скорее имеет место проблема философии – Голландия всегда старается играть первым номером, где-то раскрывается – это один момент. Второй момент, это то, что ключевые позиции в обороне – центральные защитники, фланговые игроки – они подвержены ротации и периоду омоложения. Процесс смены поколений в некоторых линиях повлиял на выступление сборной Голландии в этом отборе», – заявил Красножан.