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    • Тренер сборной Чехии проведет ротацию перед матчем с Голландией

    Тренер сборной Чехии проведет ротацию перед матчем с Голландией

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба прокомментировал домашнее поражение от Турции (0:2) в рамках отбора Евро-2016.

    «Конечно, мы сожалеем о поражении. После пенальти турки контролировали ход игры. У нас было несколько дебютантов в составе. Томаш Вацлик показал, что он хороший вратарь, голы – это не его вина. Думаю, мой выбор был правильным решением. Йозеф Шурал был одним из лучших атакующих игроков на поле. В матче с Голландией мы используем почти такой же состав, но я дам шанс другим игрокам», – заявил Врба.

    Источник: УЕФА

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    11.10.2015 01:17
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