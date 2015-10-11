Гамула: «Черногория захочет хлопнуть дверью»

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился своими ожиданиями от матча заключительного тура отбора Евро-2016 Россия – Черногория.

«Прямое попадание на Евро-2016 даже не обсуждается! Другое дело, что если мы будем играть также, как с Молдавией, тогда будут проблемы, это очевидно. Думаю, наши футболисты это понимают. В последней игре сборная Черногории наверняка захочет хлопнуть дверью, ведь и в домашней для них игре против россиян случилась беда.

Нас ждет интересный, но тяжелый матч, в котором будет больше красивого, атакующего футбола. Черногорцам терять нечего, они будут играть открыто, а Слуцкий точно не поставит задачей удержать ничейный счет. В обоюдоострой игре наша сборная будет сильнее, у нас есть более квалифицированные футболисты. В таких условиях нам будет легче», – заявил Гамула.