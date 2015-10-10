Красножан: «Не хочу заканчивать отбор на последнем месте»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился своими впечатлениями после матча с Голландией (1:2).

«У нас было две модели игры. Первая – попытаться прессинговать, что мы и попробовали. Но не получилось, дальше отошли, встречали на свое половине поля. Стоит отметить мастерство голландцев. У меня нет нареканий к задней линии, у нас есть проблемы впереди. В целом, результат закономерен.

Гол забили, наконец-то, с игры. И это хороший знак накануне следующей игры. Мы должны продолжать работать в плане того, чтобы состояние ментальное, установки психологические менялись. Я думаю, что эта сборная может лучше играть.

Есть еще одна игра с Латвией. Для нас важная. Мы не хотим заканчивать отбор на последнем месте», – приводит слова Красножана vesti.kz.