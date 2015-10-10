Слуцкий: «Очень трудно понять, на что способен Черышев»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о причинах, по которым он не предоставляет игрового времени в национальной команде полузащитнику мадридского «Реала» Денису Черышеву.

«Тяжело по 17 минутам, которые он провел в чемпионате Испании, сложить полную картину. К тому же, перед этими матчами очень сильно отличалась подготовка. Во-первых, перед Швецией и Лихтенштейном было больше времени, во-вторых, все приехали живыми и здоровыми. Сейчас тренировочный режим был больше восстановительный, и в таком режиме определить, в каком состоянии находится Черышев на основании лишь 17 минут, проведенных за «Реал», очень сложно. Очень трудно до конца оценить Дениса и сказать, на что он способен», – отметил Слуцкий.