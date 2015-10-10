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    Слуцкий: «Очень трудно понять, на что способен Черышев»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о причинах, по которым он не предоставляет игрового времени в национальной команде полузащитнику мадридского «Реала» Денису Черышеву.

    «Тяжело по 17 минутам, которые он провел в чемпионате Испании, сложить полную картину. К тому же, перед этими матчами очень сильно отличалась подготовка. Во-первых, перед Швецией и Лихтенштейном было больше времени, во-вторых, все приехали живыми и здоровыми. Сейчас тренировочный режим был больше восстановительный, и в таком режиме определить, в каком состоянии находится Черышев на основании лишь 17 минут, проведенных за «Реал», очень сложно. Очень трудно до конца оценить Дениса и сказать, на что он способен», – отметил Слуцкий.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2015 13:27
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    Комментарии (3)
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    Mi6
    1444493659
    Ничего опять не понимает, бедолага...
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    sochi-2013
    1444494274
    Хуже, чем с Капелло некуда, но и сейчас футбол не радует. Посмотрим на сборную, когда результат давить не будет.
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    ologreds
    1694997017
    numo444955
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