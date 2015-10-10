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    • Пике: «Негативные выкрики с трибун еще звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше»

    Пике: «Негативные выкрики с трибун еще звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше»

    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал негативные выкрики с трибун в свой адрес уже третью домашнюю игру национальной команды подряд. Испания вчера обыграла Люксембург со счетом (4:0).

    «Национальная команда – это мой дом и семья. Я прихожу сюда с момента моего первого вызова и все время сталкиваюсь только с хорошим отношением ко мне. Не сомневаюсь сборная Испании – это мое. Надеюсь, негативные выкрики пройдут, и мы снова сможем говорить о футболе.

    Тренд меняется. Негативные выкрики с трибун по прежнему звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше», – отметил Пике.

    Источник: Football Espana

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    10.10.2015 12:06
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    Комментарии (3)
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    Assalim
    1444470586
    Вот не надо было в свое время кричать о независимости Каталонии......
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    ologreds
    1694997017
    numo444947
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