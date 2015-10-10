Отец Ионова: «Интерес к сыну со стороны «Спартака» - полная чушь»

Сергей Ионов, отец и официальный представитель полузащитника "Динамо" Алексея Ионова прокомментировал информацию о возможном переходе его сына в "Спартак".

- Алексей переходит в «Спартак»?

- Нет, под этим нет абсолютно ничего. Дело в том, что есть определенный круг лиц, который специально делает вброс информации, чтобы потом поиметь дивиденды. Если есть какой-то конкретный интерес к Алексею, звонят мне – и разговариваем. Но сейчас сделан конкретный вброс, который не имеет ничего общего с действительностью.

- Вы агент Алексея?

- С 30 апреля нет института агентов. По регламенту представителем может быть родственник, я Алексея веду с пяти лет.

- Что в данном случае может поиметь сторонний человек, в чем его интерес?

- Прощупывают почву – вбросили информацию, и смотрят, какой будет реакция. Но хотел бы предупредить желающих поискать в этой ситуации выгоду. Могу ответить адекватно.

- Со «Спартаком» вообще не было разговоров?

- Вообще никаких. Знаю, кто эту тему вбросил, и те, кто вбросил, в курсе, что я знаю о них.

- Но знаете, как бывало уже – слухи идут, сторона игрока все отрицает, а потом, спустя год выясняется, что к тому моменту игрок уже и контракт с новым клубом подписал.

- Нет, четко говорю – про «Спартак» это все чушь. Отвечаю за это от а до я.

- Был ли в летнее трансферное окно разговор о переходе Алексея в другой клуб?

- Да, мне позвонил большой чиновник, предложил встретиться. Моя позиция была жесткой: «Желание видеть Алексея – это желание ваше, клуба или тренера?» Мне сказали – тренера. Поговорили по телефону, тренер сказал, что Алексей должен быть в его команде еще вчера. А потом я попросил выслать официальное предложение. Но оттуда просто тишина. Не солидно. На мой взгляд, человек в такой должности не должен так себя вести. Все же не сторож на автостоянке…

- А как Алексей переходил в «Анжи» из «Кубани»?

- Там все было очень просто. Сулейман Керимов прилетел и решил вопрос.

- Но разве Алексей не хотел вернуться в «Зенит»?

- Сына интересует футбол. В «Зените» он на скамейке насиделся, Алексей не хотел больше сидеть на лавке, ждать, когда же выпустят хотя бы на три минуты.

- Почему затем он перешел в «Динамо»?

- Все составляющие проекта – состав, игра, тренер – были хороши.