Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отец Ионова: «Интерес к сыну со стороны «Спартака» - полная чушь»

    Сергей Ионов, отец и официальный представитель полузащитника "Динамо" Алексея Ионова прокомментировал информацию о возможном переходе его сына в "Спартак".

    - Алексей переходит в «Спартак»?

    - Нет, под этим нет абсолютно ничего. Дело в том, что есть определенный круг лиц, который специально делает вброс информации, чтобы потом поиметь дивиденды. Если есть какой-то конкретный интерес к Алексею, звонят мне – и разговариваем. Но сейчас сделан конкретный вброс, который не имеет ничего общего с действительностью.

    - Вы агент Алексея?

    - С 30 апреля нет института агентов. По регламенту представителем может быть родственник, я Алексея веду с пяти лет.

    - Что в данном случае может поиметь сторонний человек, в чем его интерес?

    - Прощупывают почву – вбросили информацию, и смотрят, какой будет реакция. Но хотел бы предупредить желающих поискать в этой ситуации выгоду. Могу ответить адекватно.

    - Со «Спартаком» вообще не было разговоров?

    - Вообще никаких. Знаю, кто эту тему вбросил, и те, кто вбросил, в курсе, что я знаю о них.

    - Но знаете, как бывало уже – слухи идут, сторона игрока все отрицает, а потом, спустя год выясняется, что к тому моменту игрок уже и контракт с новым клубом подписал.

    - Нет, четко говорю – про «Спартак» это все чушь. Отвечаю за это от а до я.

    - Был ли в летнее трансферное окно разговор о переходе Алексея в другой клуб?

    - Да, мне позвонил большой чиновник, предложил встретиться. Моя позиция была жесткой: «Желание видеть Алексея – это желание ваше, клуба или тренера?» Мне сказали – тренера. Поговорили по телефону, тренер сказал, что Алексей должен быть в его команде еще вчера. А потом я попросил выслать официальное предложение. Но оттуда просто тишина. Не солидно. На мой взгляд, человек в такой должности не должен так себя вести. Все же не сторож на автостоянке…

    - А как Алексей переходил в «Анжи» из «Кубани»?

    - Там все было очень просто. Сулейман Керимов прилетел и решил вопрос.

    - Но разве Алексей не хотел вернуться в «Зенит»?

    - Сына интересует футбол. В «Зените» он на скамейке насиделся, Алексей не хотел больше сидеть на лавке, ждать, когда же выпустят хотя бы на три минуты.

    - Почему затем он перешел в «Динамо»?

    - Все составляющие проекта – состав, игра, тренер – были хороши.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 11 октября 2015, 12:49

      Наверное Спартаку бы подошёл...но всё в руках тренера!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11