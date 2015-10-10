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    Стойка: «Сделали все, чтобы сыграть вничью, но не вышло»

    Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка поделился впечатлениями от прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

    «Был красивый матч с очень сильной командой. Сделали все, что было возможно, чтобы сыграть вничью, но не смогли. Доволен, что игроки сражались на поле и старались добиться результата. Россия выиграла заслуженно, но и мы хотим создать хорошую команду, которая будет одерживать победы в будущем. Нам игра удалась», – сказал Стойка.

    Напомним, в итоге молдаване уступили со счетом 1:2.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2015 00:31
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
    1444427186
    Был красивый матч - так можно сказать об этой тупой мясорубке, только если смотреть ее под хорошим кайфом. Что именно употребляет тренер сборной Молдовы?
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    ologreds
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