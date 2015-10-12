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    Стефан Стойка

    Тренер
    Имя Стефан
    Фамилия Стойка
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 23 июня 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.10.2015 Молдавия 1 : 2 Россия
    12.10.2015 Швеция 2 : 0 Молдавия
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