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    • Стойка: «Постарается показать достойную игру и пополнить очковый багаж»

    Стойка: «Постарается показать достойную игру и пополнить очковый багаж»

    Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка рассказал о целях, которые его команда постарается достичь в матче со сборной России.

    «У нас очень мало очков. Постарается в предстоящем матче, с одной стороны, показать достойную игру, с другой, пополнить свой очковый багаж. Россия – большая страна, в которой есть выбор игроков, в том числе тех, кто обладает опытом участия в Лиге чемпионов. Со своей стороны, мы стараемся создать обновленную команду, в которой будут сочетаться опытные игроки и молодежь», – сказал Стойка.

    Напомним, что матч отборочного этапа Евро-2016 Молдавия-Россия состоится 9 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 12:57
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