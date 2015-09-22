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    Стойка: «В матче с Россией будем биться за каждый мяч»

    Новый главный тренер сборной Молдовы Стефан Стойка обещает дать бой сборной России в матче отбора Евро-2016.

    «В матче с Россией должны сыграть так, чтобы после игры мы сказали, что сделали все, что могли. Я понимаю разговоры о том, что Молдова маленькая страна и нам сложно играть в атакующий футбол с более сильными сборными из стран, население которых намного больше, чем наши 3,5 млн.

    В матче с Россией мы будем биться за каждый мяч. Сколько очков хотим набрать в ближайших матчах? Хотим набрать максимум. Мы должны стараться выигрывать, ведь представляем всю страну», – заявил Стойка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 11:18
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    Комментарии (9)
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    Алёша Мясной
    1442911254
    россия выграет 3-0
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    CSKA №1
    1442911479
    Вы представляете страну,но сольетесь 3:0(((
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    Сармат Ростов
    1442914369
    А мне нравится его настрой! Населения-как в Ростове, а достойно сыграть очень хочет! Мы же на Лихтенштейн так же настраиваемся...
    Ответить
    Бан
    1442930575
    Стойка: «В матче с Россией будем биться за каждый мяч» Сетка: «Буду пропускать все мячи» Перекладина: «Вообще нах не приду на матч»
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    NEMETS 77
    1442943911
    Явно забыли игру на открытие арене напомню 1-1
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    NEMETS 77
    1443018711
    Россия кстати забила с пеналти с очень сомнительного пенальти так что неговорите гоп :-)
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    Ver
    1443068181
    Уже и стойки заговорили....
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    ologreds
    1694997121
    numo443142
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    Россия
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