Стойка: «Молдавия не собирается играть роль статиста»

Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка перед матчем со сборной России подтвердил, что испытывает проблемы с составом.

«У нас есть проблемы с составом: перебор желтых карточек, травмы. Александр Дедов, который выступает за румынский «Тыргу-Муреш», получил травму. Вместо него заявлен молодой нападающий Роман Шумкин. Игорь Армаш, играющий в защите, заболел. Мы не собираемся играть роль статиста и будем бороться в этом матче. Я ставлю такую задачу всем своим командам.

Не бывает супер-людей и супер– команд. Если команда сыграна, общается на одном языке, борется за каждый мяч, то всегда есть шанс», – заявил Стойка.

Напомним, что матч Молдавии и России состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 9 октября, в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает второе место в группе G.