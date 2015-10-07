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    Стойка: «Молдавия не собирается играть роль статиста»

    Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка перед матчем со сборной России подтвердил, что испытывает проблемы с составом.

    «У нас есть проблемы с составом: перебор желтых карточек, травмы. Александр Дедов, который выступает за румынский «Тыргу-Муреш», получил травму. Вместо него заявлен молодой нападающий Роман Шумкин. Игорь Армаш, играющий в защите, заболел. Мы не собираемся играть роль статиста и будем бороться в этом матче. Я ставлю такую задачу всем своим командам.

    Не бывает супер-людей и супер– команд. Если команда сыграна, общается на одном языке, борется за каждый мяч, то всегда есть шанс», – заявил Стойка.

    Напомним, что матч Молдавии и России состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 9 октября, в 21:45 по московскому времени. Сборная России занимает второе место в группе G.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2015 09:36
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    Комментарии (4)
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    Сармат Ростов
    1444204739
    Да ладно. Придётся констатировать факт...
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    Витус Беринг
    1444206375
    Нет конечно. Ни в коем случае !
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    sir_Alex
    1444210668
    Посмотрим
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    ologreds
    1694997036
    numo444609
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