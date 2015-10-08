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    Слуцкий: «Понял основные принципы работы Стойки»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне отборочного матча к Евро-2016 против Молдавии рассказал, что не было смысла анализировать первую игру между командами на «Открытие Арене».

    – Вам ясны причины домашней ничьей с Молдавией на «Открытие Арене», пусть она и произошла до вас?

    – Мне не было смысла задумываться об этом.

    – И с игроками ее не обсуждали?

    – Нет.

    Но ведь наверняка много раз просматривали ту встречу?

    – Видел ее с трибуны, но ни разу не просматривал.

    – Но почему?

    – А какой смысл? Во-первых, это было очень давно, и Молдавия после нее сыграла уже много матчей. Во-вторых, с момента игры против сборной России у нее изменилась схема. Тогда молдаване играли в три центральных защитника, а затем – в два. Наконец, сейчас поменялся еще и тренер. Поэтому мы больше смотрим «Зимбру», чем первый матч с Молдавией.

    – Сколько игр клубной команды Штефана Стойки видели?

    – Несколько. Чтобы понять основные принципы его работы. Понятно, что в «Зимбру» достаточно большое количество иностранцев, но важнее было понять игровую модель.

    – Знали о тренере Стойке до того, как он возглавил сборную?

    – Знал, что он тренирует «Зимбру». И сейчас примерно понял, какие принципы команда исповедует.

    – Молдаване сыграют без четырех ведущих футболистов – Гацкана, Епуряну, Ионицэ и Головатенко. Насколько это облегчит нам задачу?

    – Написали, что травмирован и Дедов. Но меня больше волнует наш вариант состава и наше состояние. По сравнению с первым сбором все совсем иначе. Тогда мы действительно работали, было несколько полноценных занятий, много теории. Я пытался внедрить требования, футболисты – их понять. Теперь же мы только и делали, что восстанавливались и лечились.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 07:15
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