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    Евро-2016. Дзюба и Игнашевич принесли России победу над Молдавией

    Сборная России обыграла команду Молдавии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Сергей Игнашевич и Артем Дзюба.

    Сборная России набрала 17 очков в турнирной таблице группы G.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур

    Молдавия – Россия – 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Игнашевич, 58. 0:2 – Дзюба, 78. 1:2 – Чеботару, 85.

    Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп (Времеа, 71), Чеботару, Оника (Амброс, 79), Антонюк, Спэтару, Милинчану (Истрати, 89).

    Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников (Кузьмин, 27), Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (Глушаков, 76), Кокорин, Дзюба (Смолов, 88).

    Предупреждения: Комбаров, 43. Антонюк, 57. Мамаев, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 23:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +20

      Qweas 10 октября 2015, 11:50

      Игнаш как был никакой, так и остался "нулем".
      Гол сумел забить : всё сделали за него, ему только попасть по мячу.
      А пропущенный гол в в орота нашей сборной - целиком на его совести : забыл про свою работу, перестал опекать молдавашку. Зато после пропущенного гола сразу стал махать руками - типа "я не виноват" ?
      Подитоживая матч: сборная России вновь не показывает ту игру, кот. должна показывать. Игроки сборной РФ НЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 октября 2015, 11:25

      А Широкову Бубен опять поставит за игру ноль. В лучшем случае.
      И будет прав.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 октября 2015, 11:23

      Касаева надо было ставить, в атаке было бы намного веселее!

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 10 октября 2015, 07:43

      Дзюба, как всегда - продавлю-наступлю-отдавлю. Но на него и играют в расчете на это. Надо использовать его 196см. И результат на табло. Голевая скидка и гол. 1+1. Игнашевич - старый-поломанный конь борозды не портит.
      Вопрос с голом в наши ворота, я не помню как было, последнее лицо - Комбаров провожающий взглядом мяч в ворота.

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      Рейтинг: +459

      sour12 10 октября 2015, 06:23

      Дзюба после того как в сборной ЛВС просто приобразился!очень много осмысленных действий...по сути он мог принять мяч и попробовать сам пробить или же головой куда ни будь пульнуть...а он точно скинул Игнашевичу, а тот с 11 метров не промахнулся ударил точно в верхний угол ворот. шансов было мало у вратаря.

      0
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      Рейтинг: +77

      Mary Jane 10 октября 2015, 01:06

      Выиграли {почему-то со скрипом}. И тем не менее, всех с победой!

      2
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 10 октября 2015, 00:28

      И всё равно пропустили... Остается только молиться, чтобы в следующем матче забили больше, чем пропустят. А вообще игра не впечатлила. Ох и туго же нам будет во Франции!

      3
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      Рейтинг: +24

      ARAX 10 октября 2015, 00:02

      На картошке против 10 в обороне сложновато закатывать...Но смогли...Кузю в основу..!!!!!

      1
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      Рейтинг: +10

      dvp78 9 октября 2015, 23:59

      Блин стыдно от Молдован отбиваться почти весь второй тайм.Короче Капелло или Слуцкий-разницы-то нет!

      0
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      Рейтинг: +24

      ARAX > dvp78 10 октября 2015, 00:00

      Наверное последние 5 минут смотрел..????

      2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > dvp78 10 октября 2015, 01:03

      Так и есть, только конявые его восхваляют, а так он не о чем

      -2
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      Рейтинг: +34

      Смит80 > dvp78 10 октября 2015, 07:36

      Игра была не остра... но Молдаване давили минут 10 в конце... Когда наши булы расслабили.

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 9 октября 2015, 23:50

      Кокорина в старт ... Слов не хватает. Дзюба хоть носится от ворот до ворот. А этот центр, блин, форвард. Срочно в Арсенал, чтобы не маячил перед глазами.

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