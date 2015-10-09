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    • Евро-2016. Дзюба и Игнашевич принесли России победу над Молдавией

    Евро-2016. Дзюба и Игнашевич принесли России победу над Молдавией

    Сборная России обыграла команду Молдавии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Сергей Игнашевич и Артем Дзюба.

    Сборная России набрала 17 очков в турнирной таблице группы G.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур

    Молдавия – Россия – 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Игнашевич, 58. 0:2 – Дзюба, 78. 1:2 – Чеботару, 85.

    Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп (Времеа, 71), Чеботару, Оника (Амброс, 79), Антонюк, Спэтару, Милинчану (Истрати, 89).

    Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников (Кузьмин, 27), Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (Глушаков, 76), Кокорин, Дзюба (Смолов, 88).

    Предупреждения: Комбаров, 43. Антонюк, 57. Мамаев, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 23:37
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dvp78
    1444424345
    Блин стыдно от Молдован отбиваться почти весь второй тайм.Короче Капелло или Слуцкий-разницы-то нет!
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    ARAX
    1444424535
    На картошке против 10 в обороне сложновато закатывать...Но смогли...Кузю в основу..!!!!!
    Ответить
    Z O D I A C
    1444426115
    И всё равно пропустили... Остается только молиться, чтобы в следующем матче забили больше, чем пропустят. А вообще игра не впечатлила. Ох и туго же нам будет во Франции!
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    Mary Jane
    1444428405
    Выиграли {почему-то со скрипом}. И тем не менее, всех с победой!
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    sour12
    1444447389
    Дзюба после того как в сборной ЛВС просто приобразился!очень много осмысленных действий...по сути он мог принять мяч и попробовать сам пробить или же головой куда ни будь пульнуть...а он точно скинул Игнашевичу, а тот с 11 метров не промахнулся ударил точно в верхний угол ворот. шансов было мало у вратаря.
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    Смит80
    1444452229
    Дзюба, как всегда - продавлю-наступлю-отдавлю. Но на него и играют в расчете на это. Надо использовать его 196см. И результат на табло. Голевая скидка и гол. 1+1. Игнашевич - старый-поломанный конь борозды не портит. Вопрос с голом в наши ворота, я не помню как было, последнее лицо - Комбаров провожающий взглядом мяч в ворота.
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    Измайловский Кочегар
    1444465426
    Касаева надо было ставить, в атаке было бы намного веселее!
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    Измайловский Кочегар
    1444465509
    А Широкову Бубен опять поставит за игру ноль. В лучшем случае. И будет прав.
    Ответить
    Qweas
    1444467033
    Игнаш как был никакой, так и остался "нулем". Гол сумел забить : всё сделали за него, ему только попасть по мячу. А пропущенный гол в в орота нашей сборной - целиком на его совести : забыл про свою работу, перестал опекать молдавашку. Зато после пропущенного гола сразу стал махать руками - типа "я не виноват" ? Подитоживая матч: сборная России вновь не показывает ту игру, кот. должна показывать. Игроки сборной РФ НЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ.
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    ologreds
    1694997019
    numo444903
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