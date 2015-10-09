Евро-2016. Дзюба и Игнашевич принесли России победу над Молдавией

Сборная России обыграла команду Молдавии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Сергей Игнашевич и Артем Дзюба.
Сборная России набрала 17 очков в турнирной таблице группы G.
Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур
Молдавия – Россия – 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Игнашевич, 58. 0:2 – Дзюба, 78. 1:2 – Чеботару, 85.
Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп (Времеа, 71), Чеботару, Оника (Амброс, 79), Антонюк, Спэтару, Милинчану (Истрати, 89).
Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников (Кузьмин, 27), Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (Глушаков, 76), Кокорин, Дзюба (Смолов, 88).
Предупреждения: Комбаров, 43. Антонюк, 57. Мамаев, 75.